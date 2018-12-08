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Политика

08 декабря 2018, 17:00

Путин призвал "Единую Россию" не допускать пренебрежения к людям

власть

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Владимир Путин призвал членов партии "Единая Россия" не допускать хамства, пренебрежения к людям, что опускает партию "ниже плинтуса". Об этом глава государства заявил в ходе пленарного заседания XVIII съезда "Единой России".

Президент подчеркнул, что представители партии есть во всех органах власти и это порядочные люди]7

"Однако есть те, которые пользуются конъюнктурой, с удовольствием прислоняются к власти, к ведущей политической силе; есть и такие, которые ведут себя неприлично. Прошу вас за этим самым тщательным образом следить", – заявил Путин.

Российский лидер добавил, что никогда нельзя допускать хамства на всех уровнях власти, поскольку это "вредно для страны".

Съезд партии проходит в "Крокус Экспо" 7 и 8 декабря. Ранее в ходе пленарного заседания выступил Дмитрий Медведев. Он рассказал об успехах на выборах 9 сентября для партии и добавил, что будет развиваться система электронного предварительного голосования.

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