Деятельность Путина одобряют более 82% россиян – ВЦИОМ

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
Более 82 процентов россиян положительно оценивают работу Владимира Путина. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Работу Дмитрия Медведева и кабинета министров положительно оценили 54 и 58,8 процента респондентов соответственно. Рейтинги одобрения Госдумы и Совета Федерации после снижения в октябре в ноябре немного выросли – 51,2 и 56,3 процента соответственно
Президент России стабильно лидирует в рейтинге доверия политикам, набрав 53,0 процента голосов. Второе и третье место досталось Сергею Шойгу и Дмитрию Медведеву – 17,9 и 16,1 процента соответственно.
А вот антирейтинг по традиции возглавил Владимир Жириновский. В пятерку лидеров по недоверию вошла и Ксения Собчак.
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