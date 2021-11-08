Песков рассказал, какие чиновники могут воспользоваться субсидией на жилье

16:19
Фото: depositphotos/zhudifeng
Право единовременной субсидии на покупку жилья предоставляется лишь тем чиновникам, у которых нет другой возможности приобрести помещение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, чиновники, которые обладают серьезными финансовыми средствами, не могут стать участниками программы.
Песков также рассказал, что не знал о публикации данных о 650 госслужащих, которые получили субсидии, обладая при этом дорогой недвижимостью.
"Я, к сожалению, просто не знаком с этим материалом, поэтому не знаю, что там именно написано. Мне потребуется сначала с ним ознакомиться", – цитирует пресс-секретаря президента РФ РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Минцифры планирует создать суперприложение для чиновников. В комплекс связи войдут мессенджер, почта, облачное хранилище и другие инструменты, необходимые для работы госслужащих.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: