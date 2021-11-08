Песков рассказал, какие чиновники могут воспользоваться субсидией на жилье

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Право единовременной субсидии на покупку жилья предоставляется лишь тем чиновникам, у которых нет другой возможности приобрести помещение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, чиновники, которые обладают серьезными финансовыми средствами, не могут стать участниками программы.

Песков также рассказал, что не знал о публикации данных о 650 госслужащих, которые получили субсидии, обладая при этом дорогой недвижимостью.

"Я, к сожалению, просто не знаком с этим материалом, поэтому не знаю, что там именно написано. Мне потребуется сначала с ним ознакомиться", – цитирует пресс-секретаря президента РФ РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Минцифры планирует создать суперприложение для чиновников. В комплекс связи войдут мессенджер, почта, облачное хранилище и другие инструменты, необходимые для работы госслужащих.

