Песков прокомментировал возможный разрыв дипотношений РФ и Украины

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Принятие Киевом решения о разрыве дипотношений с Москвой нанесет урон интересам граждан обеих стран. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Если такое решение [о разрыве дипотношений с РФ] будет принято [Украиной] на этот раз, это дополнительно усложнит ситуацию, а главное – это нанесет урон интересам людей как в самой Украине, так и в России", – цитирует слова Пескова РИА Новости.

Кроме этого, по мнению пресс-секретаря президента, такое решение повредит урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. При этом, он назвал возможное решение "суверенным делом Украины".

Ранее заместитель руководителя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев опроверг разрыв дипотношений двух стран. По его словам, в законопроекте "о реинтеграции Донбасса" нет нормы о разрыве дипломатических отношений Украины с РФ.

Ранее СМИ сообщили, что Верховная Рада 16 ноября рассмотрит пункт о разрыве дипотношений с Россией.

По данным газеты "Коммерсант", депутат от правящего "Блока Петра Порошенко" Иван Винник внес в закон "о реинтеграции Донбасса" пункт о разрыве официальных дипломатических отношений Украины с Россией.

Парламентарий уверен, что данный закон одобрят большинство депутатов. После этого его направят президенту Украины Петру Порошенко. В случае подписания закона президентом все дипучреждения обеих стран будут закрыты.

Отмечается, что интересы Киева в Москве будут представлять Белоруссия или Швейцария.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!