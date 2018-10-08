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08 октября 2018, 13:45

Политика

Песков рассказал о подготовке к встрече Путина и Ким Чен Ына

Фото: Фотохост-агентство ТАСС/Валерий Шарифулин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что уже обсуждаются вопросы о сроках, месте и формате встречи Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына в России, передает РИА Новости.

Он отметил, что когда детали поездки будут согласованы по дипломатическим каналам, будет сделано сообщение.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР получил письмо от Путина и заявил, что готов приехать в Россию с официальным визитом.

Также он рассчитывает на поддержку России в ослаблении санкций против Северной Кореи. Он выразил преданность президенту России и оценил его работу по поддержке Северной Кореи. Лидер КНДР также заявил о намерении расширять сотрудничество в условиях санкции ООН.

власть за рубежом
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