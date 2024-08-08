Путин подписал законы об ответственности за участие в нежелательных организациях

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Владимир Путин подписал Федеральные законы, устанавливающие административную и уголовную ответственность за участие в работе любых организаций, нежелательных на территории РФ. Соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.

Ранее ответственность предусматривалась за участие только в иностранных и международных нежелательных организациях (НКО). Если гражданин предоставлял или собирал средства для финансирования нежелательной НКО, то ему могут грозить обязательные работы до 360 часов, принудительные работы с ограничением свободы, либо лишение свободы на срок от 1 до 5 лет. Наказание до 6 лет лишения свободы грозит и тем, кто организовал деятельность нежелательной организации.

Если суд не найдет признаков уголовного деяния в таких действиях, то участнику НКО будет грозить штраф от 5 до 15 тысяч рублей на граждан, от 20 до 50 тысяч рублей – на должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей – на юридических лиц. Если ранее лицо было подвергнуто административному наказанию за аналогичные действия, то ему грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, принудительные работы до 4 лет с ограничением свободы либо лишение свободы на срок от 1 до 4 лет.

Ранее Путин принял закон о признании нежелательными организации, учредителями или участниками которых являются иностранные госорганы. Исключением в данном случае будет международная межправительственная НКО, членом которой является РФ. До этого нежелательными могли признать зарубежные неправительственные организации, представляющие угрозу основам конституционного строя, обороноспособности и безопасности России.

