Медведев назвал мотивы признания независимости Абхазии и Южной Осетии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в конфликте между Грузией, Южной Осетией и Абхазией нельзя было допустить превращение Закавказья в пороховую бочку. Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте".

"Тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость. В противном случае Закавказье превратилось бы в пороховую бочку, что для России, которая всегда выступала за сохранение прочного мира в соседних государствах, было абсолютно неприемлемо", – написал Медведев.

Он подчеркнул, что Россия всегда выступала за стабильность в соседних странах и при этом никогда не допускала нападения на своих граждан.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. РФ встала на защиту мирного населения и своих миротворцев, находившихся в республике. России, вмешавшейся в конфликт, удалось вытеснить грузинских военных из Цхинвала.

С завершением боевых действий Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. В дальнейшем дипломатические отношения двух государств были разорваны.

