Путин анонсировал создание филиалов национального центра "Россия" в регионах РФ

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Филиалы национального центра "Россия" будут создаваться и в регионах РФ как продолжение одноименной выставки-форума, заявил Владимир Путин на встрече с сотрудниками выставки-форума.

"Будем делать это и в регионах РФ", – цитирует его ТАСС.

Президент согласился с такой идеей, предложенной губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым, и отметил, что рассчитывает на задействование сложившейся команды главы региона в продолжении совместной работы.

Важно продолжать показывать, что делает страна, чем она живет и чего она добивается, а также чем она гордится, отметил Путин. В связи с этим решено, что национальный центр будет создан на площадке "Экспо".

Выставку-форум "Россия" на ВДНХ посетили уже 18,5 миллиона человек. Для сохранения наследия выставки, согласно указу президента, в столице создадут национальный центр, который будет не только демонстрировать достижения государства, но и укреплять национальную идентичность, а также формировать чувство гордости за РФ.

