В Кремле сообщили о подготовке прямой линии с Путиным

Фото: kremlin.ru

Кремль начал "потихоньку готовиться" к прямой линии с Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что о сроках проведения мероприятия сообщат своевременно.

Ранее в СМИ появилась информация, что прямую линию с Путиным планируют организовать в ноябре – декабре 2023 года. По словам источника в администрации президента, изначально предполагалось, что она пройдет летом, однако пару недель назад стало понятно, что в это время ее уже ждать не стоит.

В апреле Песков отмечал, что дата проведения прямой линии с Путиным не определена. До этого в СМИ сообщали, что прямая линия может состояться 8 июня в Гостином дворе.