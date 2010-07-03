Путин поблагодарил россиянок за утверждение традиционных ценностей

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Президент РФ отметил успешность женщин в карьере и семье, а также пожелал здоровья и счастья.

"Вы успеваете все – и на работе, и дома – и остаетесь красивыми, яркими, очаровательными, центром притяжения всей семьи, объединяете ее своей любовью, способной вдохновить и поддержать, согреть и утешить", – сказал российский лидер.

Путин добавил, что каждому дороги его родители, поэтому особые чувства человек испытывает к своей матери – благодарит ее за заботу, любовь, понимание и прощение.

По его словам, "великое счастье материнства, воспитания детей всегда преображает мир, наполняет его добротой, нежностью и милосердием, утверждает те традиционные ценности, которыми всегда была сильна Россия.

Кроме того, президент отметил, что "трудно представить историю, развитие нашей страны без созидательного вклада великих российских женщин", передает ТАСС.