В Кремле объяснили высылку некоторых европейских дипломатов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Высылка дипломатов ряда стран из России связана с действиями, которые предпринимались загранпредставительствами на фоне незаконных акций. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия не намерена терпеть вмешательство в свои внутренние дела.
"Накануне прошла высылка дипломатов, что является следствием тех действий, которые предприняли некоторые загранпредставительства в Москве на фоне незаконных беспорядков", – приводит его слова ТАСС.
Ранее Россия объявила персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломатов. По информации дипведомства, эти дипломаты участвовали в незаконных акциях в Москве и Петербурге 23 января. Им предписано в ближайшее время покинуть территорию РФ.
Также в министерстве иностранных дел России удивились заявлению главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля после визита в Москву.
"С удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита, они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве", – сообщили в МИД РФ.
Боррель по итогам визита в Москву сообщил, что Россия все больше отдаляется от Евросоюза. Он выразил сожаление, заявив, что Москва не хочет использовать возможность для более конструктивного диалога.
Россия высылает трех иностранных дипломатов после их участия в незаконных акциях
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