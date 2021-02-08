В Кремле объяснили высылку некоторых европейских дипломатов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Высылка дипломатов ряда стран из России связана с действиями, которые предпринимались загранпредставительствами на фоне незаконных акций. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия не намерена терпеть вмешательство в свои внутренние дела.

"Накануне прошла высылка дипломатов, что является следствием тех действий, которые предприняли некоторые загранпредставительства в Москве на фоне незаконных беспорядков", – приводит его слова ТАСС.

Ранее Россия объявила персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломатов. По информации дипведомства, эти дипломаты участвовали в незаконных акциях в Москве и Петербурге 23 января. Им предписано в ближайшее время покинуть территорию РФ.

Также в министерстве иностранных дел России удивились заявлению главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля после визита в Москву.

"С удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита, они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве", – сообщили в МИД РФ.

Боррель по итогам визита в Москву сообщил, что Россия все больше отдаляется от Евросоюза. Он выразил сожаление, заявив, что Москва не хочет использовать возможность для более конструктивного диалога.