Триумфом осенней сессии назван закон о любительском рыболовстве

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Подводя итоги осенней сессии, глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев назвал триумфом работы подготовку к принятию нижней палатой парламента закона о любительском рыболовстве, передает Агентство "Москва".

Николаев отметил, что при работе над документом удалось достичь компромисса со всеми заинтересованными сторонами.

Закон о любительском рыболовстве был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении в середине декабря.

Согласно документу, граждане имеют право свободно и бесплатно заниматься рыболовством на водных объектах общего пользования, за исключением рекреационных рыболовных хозяйств.

Законопроект запрещает электроудочки, ограничивает продажу сетей. Документ также вводит понятие суточной нормы вылова.