Триумфом осенней сессии назван закон о любительском рыболовстве

Подводя итоги осенней сессии, глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев назвал триумфом работы подготовку к принятию нижней палатой парламента закона о любительском рыболовстве, передает Агентство "Москва".
Николаев отметил, что при работе над документом удалось достичь компромисса со всеми заинтересованными сторонами.
Закон о любительском рыболовстве был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении в середине декабря.
Согласно документу, граждане имеют право свободно и бесплатно заниматься рыболовством на водных объектах общего пользования, за исключением рекреационных рыболовных хозяйств.
Законопроект запрещает электроудочки, ограничивает продажу сетей. Документ также вводит понятие суточной нормы вылова.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.