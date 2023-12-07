Песков не стал комментировать расследование убийства Кивы

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать расследование убийства экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы.

По его словам, все пояснения по этому поводу должен давать Следственный комитет России.

Песков подчеркнул, что правоохранители занимаются следствием и любую информацию на этот счет будут предоставлять только они.

6 декабря стало известно об обнаружении в подмосковной деревне Супонево Одинцовского района тела Кивы. Было возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, вечером неизвестный произвел в Киву выстрелы, от полученных травм мужчина скончался на месте. К расследованию уголовного дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов.

Правоохранители обнаружили на теле убитого бывшего депутата Верховной рады Украины пулевые ранения, с места преступления были изъяты пистолетные гильзы.

Уголовное дело по факту убийства Кивы и незаконного оборота оружия было передано в первое управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Московской области. Кроме того, в настоящее время проводятся допросы свидетелей, а также оперативно-разыскные мероприятия.

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