Путин учредил премию в области культуры за произведения для детей

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин учредил премию в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества. Об этом говорится в указе президента РФ.

В документе отмечено, что данная премия станет высшим признанием заслуг деятелей культуры и российских организаций в этой сфере.

Она будет присуждаться ежегодно, в том числе за многолетнюю творческую, педагогическую и просветительскую деятельность. Премию также будут вручать за создание произведений, творческих работ, реализацию творческих и исследовательских проектов в области культуры.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление об учреждении поощрительных грантов в сфере допобразования в области культуры и искусств. Их получат школы, успешно реализующие программы по художественному образованию и воспитанию детей.

Отмечается, что размер гранта будет определяться в зависимости от рейтинга учреждения в результате оценки эффективности его деятельности.