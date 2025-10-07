Финал конкурса "Судьбы детей войны" пройдет в Москве 14 октября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Московском молодежном театре 14 октября в 19:00 пройдет финал литературного конкурса "Судьбы детей войны". Мероприятие станет финалом проекта, организованного редакцией газеты "Московская правда" в год 80-летия Великой Победы.

Участникам конкурса, вызвавшего широкий отклик у читателей от Дальнего Востока до Калининграда, предложили прислать документальные свидетельства о жизни поколения, выросшего в годы Великой Отечественной войны. Из сотен присланных работ оргкомитет отобрал 36 наиболее интересных произведений в разных жанрах – от документальных рассказов до стихотворений.

В состав жюри вошли народный артист РФ Николай Бурляев, академик РАН Юрий Бузиашвили, скульптор Владимир Суровцев и другие известные деятели культуры и науки. Председателем жюри выступил художественный руководитель театра Вячеслав Спесивцев.

На заключительном вечере будут названы имена лауреатов в 3 номинациях, а также победителя открытого народного голосования. Лауреатов поздравят народный артист РФ Владимир Девятов, заслуженная артистка РФ Марина Могилевская, известный военный тележурналист Алексей Рафаенко Чрезвычайный, главред газеты "Петровка, 38" Александр Обойдихин и другие.

Ранее еженедельник "Аргументы и Факты" пригласил своих читателей принять участие в стихотворном конкурсе "Это просто песня". На поэтические произведения трех победителей будет написана музыка. К творческому состязанию допускаются трогательные, лирические и патриотические стихотворения о любви, Родине и войне.