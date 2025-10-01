"АиФ" объявил новый поэтический конкурс

Фото: 123RF/antstang

Еженедельник "Аргументы и Факты" приглашает своих читателей принять участие в стихотворном конкурсе "Это просто песня". На поэтические произведения трех победителей будет написана музыка, сообщает aif.ru.

К творческому состязанию допускаются трогательные, лирические и патриотические стихотворения о любви, Родине и войне. Они должны быть написаны на русском языке, а источники вдохновения практически не ограничены.

Принять участие в конкурсе можно с 1 октября по 1 декабря. В указанный период в редакции ждут писем от участников. Их с пометкой "Конкурс стихов "АиФ" принимают по адресу Москва, улица Мясницкая, дом 42, или на STIH@aif.ru. Организаторы просят указывать адрес и телефон для обратной связи.

Стихи победителей будут опубликованы на страницах "АиФ" после 15 декабря текущего года.

Еще один творческий конкурс был объявлен этой осенью. Начался прием заявок на 16-й ежегодный конкурс общественного признания "Достояние". В 2010 году его учредили префектура Северо-Западного административного округа Москвы и Общественный совет при префекте СЗАО. В этом году будет шесть номинаций.

