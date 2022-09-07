Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Владимир Путин прокомментировал отъезд журналистов из РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

"Теперь по поводу тех, кто уехал и работает с территории других стран. Да я вас уверяю, они рады, что они могут уехать. Они всегда, будучи здесь, работали против нашей страны", – отметил президент.

Он уточнил, что в настоящее время эти представители средств массовой информации живут в другой стране, но получают такую же зарплату, как и до этого в России. При этом, как подчеркнул глава РФ, такие журналисты перебрались в другие страны с удовольствием, опасаясь какой-то угрозы.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что некоторые отечественные представители шоу-бизнеса запятнали себя неприемлемыми высказываниями. Однако, как уточнил пресс-секретарь главы РФ, речь идет не обо всех артистах. Так, например, не исходили неприемлемые высказывания от певицы Аллы Пугачевой в то время, как ее супруг Максим Галкин делал обратное.

