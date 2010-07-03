Миронов предложил создать рабочую группу для расследования вмешательства в выборы

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил председателю Госдумы Вячеславу Володину создать рабочую группу по анализу фактов зарубежного вмешательства в политику РФ. Об этом он сообщил в Facebook.

"На выходных состоялся очередной несанкционированный митинг в Москве. Рулят этим "протестом" из-за океана, об этом заявил представитель МИД России. Оснований не доверять этой информации нет!", – заявил депутат.

Миронов привел в пример слова из песни Владимира Высоцкого: "мы сами знаем, где у нас чего", отметив, что внешнее вмешательство в наши выборы недопустимо.

Миронов считает, что в рабочую группу должны войти представители всех парламентских фракций Госдумы.

В субботу, 3 августа, в несанкционированной акции в центре столицы приняли участие около 1,5 тысячи человек. Около 600 человек были задержаны за различные правонарушения.

Ранее несогласованная акция прошла в центре Москвы 27 июля. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы. Ранее в мэрии Москвы предложили провести акцию на проспекте Сахарова, на что оппозиция ответила отказом.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (69%) высказались в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.