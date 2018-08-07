Законопроект о госрегулировании цен на топливо внесли в Госдуму

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Депутаты внесли в Госдуму законопроект о государственном регулировании цен на бензин и дизельное топливо. Это следует из базы данных нижней палаты парламента.
Проект закона предусматривает, что с начала 2019 года правительство сможет устанавливать предельную цену на топливо. По мнению авторов законопроекта, это позволит защитить потребителей от резкого роста расходов на бензин.
За январь-июнь бензин в рознице подорожал на 9,4 процента. На фоне роста цен кабмин РФ снизил акцизы на бензин и дизтопливо. Также была достигнута договоренность с крупнейшими нефтекомпаниями, что те на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая.
Ранее в Госдуме одобрили высокие штрафы для АЗС за недолив топлива.
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