Законопроект о госрегулировании цен на топливо внесли в Госдуму

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Депутаты внесли в Госдуму законопроект о государственном регулировании цен на бензин и дизельное топливо. Это следует из базы данных нижней палаты парламента.

Проект закона предусматривает, что с начала 2019 года правительство сможет устанавливать предельную цену на топливо. По мнению авторов законопроекта, это позволит защитить потребителей от резкого роста расходов на бензин.

За январь-июнь бензин в рознице подорожал на 9,4 процента. На фоне роста цен кабмин РФ снизил акцизы на бензин и дизтопливо. Также была достигнута договоренность с крупнейшими нефтекомпаниями, что те на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая.

Ранее в Госдуме одобрили высокие штрафы для АЗС за недолив топлива.