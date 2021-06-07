Путин оценил состояние связей России и Евросоюза

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин в разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем отметил, что состояние связей РФ и ЕС является неудовлетворительным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
По словам президента России, РФ и ЕС остаются друг для друга значимыми партнерами в области торговли и инвестиций, однако тем не менее нынешнее состояние российско-еэсовских связей нельзя считать удовлетворительным.
"Отмечено, что возвращение к сотрудничеству в прагматичном и уважительном ключе отвечало бы общим интересам", – говорится в сообщении.
Кроме того, Владимир Путин обсудил с Шарлем Мишелем перспективы сертификации в Европейском союзе вакцины "Спутник V" и условия для взаимных поездок граждан при соблюдении ограничений.
Также они затронули тему активизации взаимодействия в сфере здравоохранения, климатическую повестку и разрешение региональных конфликтов.
Ранее глава государства поручил правительству до конца июня проработать вопрос организации платной вакцинации для иностранцев.
По его словам, распространена практика, когда зарубежные бизнесмены и руководители крупных европейских компаний приезжают в Россию, чтобы вакцинироваться от коронавируса.
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