Путин оценил состояние связей России и Евросоюза

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Владимир Путин в разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем отметил, что состояние связей РФ и ЕС является неудовлетворительным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

По словам президента России, РФ и ЕС остаются друг для друга значимыми партнерами в области торговли и инвестиций, однако тем не менее нынешнее состояние российско-еэсовских связей нельзя считать удовлетворительным.

"Отмечено, что возвращение к сотрудничеству в прагматичном и уважительном ключе отвечало бы общим интересам", – говорится в сообщении.

Кроме того, Владимир Путин обсудил с Шарлем Мишелем перспективы сертификации в Европейском союзе вакцины "Спутник V" и условия для взаимных поездок граждан при соблюдении ограничений.

Также они затронули тему активизации взаимодействия в сфере здравоохранения, климатическую повестку и разрешение региональных конфликтов.

Ранее глава государства поручил правительству до конца июня проработать вопрос организации платной вакцинации для иностранцев.

По его словам, распространена практика, когда зарубежные бизнесмены и руководители крупных европейских компаний приезжают в Россию, чтобы вакцинироваться от коронавируса.