Путин встретится с депутатами Госдумы 21 июня

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Владимир Путин встретится с депутатами нижней палаты парламента 21 июня по окончании работы седьмого созыва Госдумы. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Да, планируется", – приводит ТАСС ответ представителя Кремля на вопрос о намерениях провести такую встречу.
Ранее о мероприятии агентству рассказал источник в Госдуме.
2 июня российский лидер встретился с победителями праймериз "Единой России".
Он заявил, что в депутатском корпусе необходимы "люди от земли", которые понимают, чем живет Россия.