Путин заявил, что в депутатском корпусе нужны "люди от земли"

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В депутатском корпусе необходимы "люди от земли", которые понимают, чем живет Россия. Такое заявление сделал Владимир Путин в ходе встречи с победителями праймериз "Единой России".

В числе победителей оказался сотрудник Севмаша – одного из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса.

"В депутатском корпусе нужны люди от земли, которые чувствуют, чем живет страна, чувствуют, перед какими вызовами она стоит, и понимают, как решить задачи, которые перед Россией стоят", – приводит слова главы государства РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Московское городское региональное отделение "Единой России" подвело итоги предварительного голосования в столице. В тройку лидеров голосования вошли Марьяна Лысенко, Петр Толстой и Владимир Ресин.