На предварительное голосование "Единой России" зарегистрировались 6 млн избирателей

Фото: ТАСС/URA.ru/Алексей Андронов
На праймериз "Единой России" зарегистрировано шесть миллионов избирателей. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале партии.
"На предварительное голосование "Единой России" зарегистрировались шесть миллионов избирателей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что активнее всего регистрируются москвичи – 623 тысячи человек. Также в лидерах Краснодарский край – 315 тысяч человек; Свердловская и Московская области – 306 и 233 тысяч человек соответственно и Санкт-Петербург – 226 тысяч человек.
Что касается активности по федеральным округам, то, по предварительным данным, в Уральском округе присоединиться к предварительному голосованию собираются почти 8% от общего числа избирателей. В ЦФО этот показатель превышает 6%. Более 5% – в Северо-Западном, Южном и Приволжском округах.
Ранее сообщалось, что голосование на праймериз "Единой России" продлится до 30 мая. Среди участников свыше 60% – представители бизнеса и волонтерства.
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