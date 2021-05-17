МГРО "ЕР": число заявок на участие в праймериз выросло на 40% по сравнению с 2016 годом

Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

Количество заявок на участие в праймериз выросло на 40 процентов по сравнению с 2016 годом, рассказали в пресс-службе московского городского регионального отделения (МГРО) партии "Единая Россия".

"Больше 60 процентов претендентов не состоят в рядах "Единой России". Это либо сторонники партии, либо беспартийные кандидаты. Заявок от кандидатов младше 35 лет – больше 30 процентов. Для сравнения: кандидаты старше 65 лет составляют лишь 4,3 процента. Это значит, что процедура предварительного голосования стала в разы конкурентнее", – рассказал секретарь московского городского реготделения партии Андрей Метельский.

Уточняется, что всего на участие в процедуре заявки подали 7 636 человек. При этом срок подачи заявок был продлен на две недели.

"Сегодня можно говорить о том, что около 4 процентов от общего числа избирателей Российской Федерации – это чуть больше 4 миллионов – те, кто заявил себя в выборщики. Более 7 тысяч заявились для того, чтобы быть соискателями на звание кандидата от "Единой России" на предстоящих в сентябре выборах. Кроме того, соотношение примерно одинаковое по представительству на одномандатных округах и в списочной части, если говорить о выборах в Госдуму", – прокомментировал председатель федерального организационного комитета процедуры, сенатор Александр Карелин.

По его словам, каждый третий участник является представителем малого и среднего бизнеса, 14,5 процента представляют сферу образования, 10 процентов являются муниципальными служащими. Действующие депутаты составляют порядка 25 процентов, депутаты действующего созыва Госдумы – 4 процента.

Больше половины (51,2 процента) не являются сторонниками партии, но готовы объединить свою репутацию на стадии предварительного голосования, добавил Карелин.

При этом в выборах на предварительном голосовании будут принимать участие и волонтеры, которые боролись с пандемией коронавируса.

"В Москве мы зарегистрировали 589 заявок от кандидатов. Регистрацию прошли 425 претендентов. В Госдуму зарегистрировано 458 заявок. 238 претендентов поборются за попадание в партийный список "Единой России", 220 – хотели бы выдвигаться на выборы по одному из 15 одномандатных округов города", – добавил Метельский.

Кроме того, по словам Карелина, процедура будет впервые проводиться электронно в масштабах всей страны. Легитимность и безопасность обеспечена партией "Единая Россия". Зарегистрироваться в качестве избирателя можно до 28 мая.

"Единая Россия" – единственная партия, которая проводит процедуру предварительного голосования и формирует списки кандидатов на основании мнения избирателей. Сама процедура пройдет с 24 по 30 мая по максимально открытой модели – участвовать в нем смогут все зарегистрированные избиратели с верификацией на портале "Госуслуги". Итоги подведут 1 июня. После этого списки кандидатов "Единой России" на выборы в Госдуму утвердит съезд", – говорится в сообщении МГРО.

14 мая завершилась регистрация участников предварительного голосования. С 24 по 30 мая будет проходить электронное голосование, кандидаты из всех 15 столичных округов серьезно настроены на победу.

