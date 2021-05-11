Более 12,2 тыс человек записались в корпус наблюдателей за выборами в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Более 12 тысяч человек за неполных три месяца подали заявки в корпус наблюдателей за ходом голосования в столице. Об этом ТАСС сообщил замруководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.
"Набор общественных наблюдателей ведется с 16 февраля, на данный момент изъявили желание проконтролировать ход выборов в сентябре 12 240 человек", – сказал Ковалев.
Он уточнил, что более 1,5 тысячи желающих – люди моложе 20 лет. В возрасте от 20 до 35 лет – порядка 5,3 тысячи человек; от 35 до 50 – свыше 2,8 тысячи человек; почти 2,7 тысячи – старше 50 лет.
"Самому молодому наблюдателю в этом созыве 18 лет, самому мудрому – 91", – подчеркнул замруководителя Общественного штаба.
По его словам, более трети подавших заявки ранее уже следили за ходом голосования.
В 2021 году в Москве, помимо выборов в Госдуму, пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах, а также выборы муниципальных депутатов в районе Щукино.
Ранее депутат Мосгордумы Валерий Головченко заявил, что в столице готовы обучать будущих наблюдателей на выборах. Он подчеркнул, что данная деятельность повышает юридическую грамотность человека.
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