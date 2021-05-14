Завершилась регистрация участников предварительного голосования "Единой России"

Фото: пресс- службы МГРО ЕР
14 мая завершилась регистрация участников предварительного голосования по отбору кандидатов, которые будут представлять "Единую Россию" на сентябрьских выборах. Об этом рассказали в пресс-службе московского городского регионального отделения партии.
Председатель-секретарь реготделения "Единой России" Андрей Метельский уточнил, что в ближайшие дне недели предстоит много работы. С 24 по 30 мая будет проходить электронное голосование, кандидаты из всех 15 столичных округов серьезно настроены на победу.
"Голосование станет по-настоящему народным, и на выборы "Единая Россия" отправит самых сильных претендентов", – сказал Метельский, подчеркнув, что у людей есть выбор.
Сейчас участники голосования ведут борьбу за голоса сторонников. Один из важных инструментов борьбы за голоса - видеоролики, которые претенденты размещают на партийной площадке PG.ER.RU. В период пандемии подобный формат стал альтернативой традиционным дебатам.
Председатель-секретарь реготделения "Единой России" рассказал, что точная численность участников еще неизвестна, однако уже ясно, что только 40% выдвиженцев состоят в рядах партии. Остальные – беспартийные или сторонники ЕР.
"Более 30% зарегистрированных участников – молодые политики до 35 лет. В этом году предварительное голосование впервые стало открытым для молодежи: ранее действовал возрастной ценз. Я рад, что в отборе принимает участие молодежь из партийного проекта "ПолитСтартап", финалисты конкурса "Лидеры России", волонтеры, молодогвардейцы – это послужит обновлению рядов партии и даст ребятам хороший опыт", – сообщил Метельский.
Член регионального оргкомитета предварительного голосования Ирина Федорова напомнила, что ранее внепартийные силы никогда не входили в состав федерального и региональных оргкомитетов "Единой России". Так, к участию в организации голосования в Москве привлекли наиболее активных членов волонтерского сообщества, которые вели большую работу в период пандемии. Такую идею партии весной подсказал президент Владимир Путин.
Ранее стало известно об утверждении кандидатуры бывшей участницы российской музыкальной группы "Тату" Юлии Волковой для предстоящего предварительного голосования "Единой России".
Однако сообщалось, что заявка может быть аннулирована, если Волкова до 16 мая не разместит на сервисе "Предварительное голосование – 2021" два видеоролика.
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