Экс-солистку группы "Тату" Волкову утвердили для участия в праймериз "Единой России"

Фото: instagram.com/official_juliavolkova
Кандидатуру бывшей участницы российской музыкальной группы "Тату" Юлии Волковой утвердили для предстоящего предварительного голосования "Единой России" по выбору кандидатов от партии в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС.
"Оргкомитет утвердил кандидатуру Волковой для участия в праймериз", – рассказал секретарь реготделения партии в Ивановской области Сергей Низов.
Специалист подтвердил, что певица предоставила все необходимые документы. При этом региональный оргкомитет может аннулировать заявку, если Волкова до 16 мая не разместит на сервисе "Предварительное голосование – 2021" два видеоролика.
Праймериз партии "Единая Россия" пройдет по всей России с 24 по 30 мая, основным будет онлайн-формат голосования. Итоги процедуры подведут 1 июня, после этого списки кандидатов от "Единой России" утвердит съезд партии.
Ранее сообщалось, что телеведущий и журналист Евгений Попов также будет участвовать в праймериз "Единой России" на выборы в Госдуму. Приоритет специалиста – борьба с трудовой бедностью.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: