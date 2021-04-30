Экс-солистку группы "Тату" Волкову утвердили для участия в праймериз "Единой России"

Фото: instagram.com/official_juliavolkova

Кандидатуру бывшей участницы российской музыкальной группы "Тату" Юлии Волковой утвердили для предстоящего предварительного голосования "Единой России" по выбору кандидатов от партии в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС.

"Оргкомитет утвердил кандидатуру Волковой для участия в праймериз", – рассказал секретарь реготделения партии в Ивановской области Сергей Низов.

Специалист подтвердил, что певица предоставила все необходимые документы. При этом региональный оргкомитет может аннулировать заявку, если Волкова до 16 мая не разместит на сервисе "Предварительное голосование – 2021" два видеоролика.

Праймериз партии "Единая Россия" пройдет по всей России с 24 по 30 мая, основным будет онлайн-формат голосования. Итоги процедуры подведут 1 июня, после этого списки кандидатов от "Единой России" утвердит съезд партии.

Ранее сообщалось, что телеведущий и журналист Евгений Попов также будет участвовать в праймериз "Единой России" на выборы в Госдуму. Приоритет специалиста – борьба с трудовой бедностью.