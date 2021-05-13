Почти миллион россиян уже поучаствовали в тестировании электронного голосования

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

К середине дня 13 мая в общероссийском тестировании дистанционного электронного голосования поучаствовали почти миллион человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена ЦИК Антона Лопатина.

По его словам, всего зарегистрировалось 2 331 872 участника, а уже проголосовали более 40%. Он также подчеркнул, что россияне проявляют интерес к новшеству, что подтверждает нагрузка на систему онлайн-голосования. Тестирование началось 12 мая и продлится до 20:00 14 мая.

"Обратили внимание, что те, кто уже принял участие в тренировке, остались довольны. Сказали, что если такая форма голосования будет проводиться у них в регионе 19 сентября, то они с большим удовольствием сэкономят время", – отметил Лопатин.

Ранее Центральная избирательная комиссия направила в регионы письмо с предложением подавать заявки на онлайн-голосование. Как заметила председатель ЦИК Элла Памфилова, регионы, которые примут участие в дистанционном электронном голосовании, выберут после общероссийского тестирования. Она также добавила, что нововведение призвано не заменить, а дополнить традиционную систему голосования.

