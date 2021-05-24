Голосование на праймериз "Единой России" продлится до 30 мая

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24 мая стартовало предварительное голосование "Единой России", которое продлится до 30 мая. Информация об этом опубликована на сайте партии.

Отмечается, что процедура позволит "Единой России" определить наиболее сильных кандидатов для выдвижения на выборах в Госдуму и региональные парламенты. Открытая модель голосования позволяет принять участие всем зарегистрированным избирателям.

Верификация пользователей происходит на Госуслугах. По данным федерального организационного комитета, свыше 7,6 тысячи желающих выдвинули кандидатуры для участия в праймериз. Общее количество зарегистрированных кандидатов составило 5,6 тысячи, что на три тысячи человек больше, чем было в 2016 году. Так, в 2016 году на место претендовали 7,3 конкурсанта, в 2021 году их число выросло до 13.

Среди участников праймериз свыше 60% – представители бизнеса и волонтерства – 2 147 и 1 765 человек соответственно. Также заявки подали работники образования – 763 человека; медицины – 208 человек; культуры – 202 человека; муниципального управления – 501 человек и другие. Отмечается, что средний возраст кандидатов – 41 год. Количество мужчин превышает число женщин – 70 против 30%.

Руководитель федерального оргкомитета предварительного голосования Александр Карелин рассказал, что 52% кандидатов беспартийные, а 48% состоят в рядах "Единой России".

Предварительное голосование проводится в онлайн-формате. Желающие отдать свой голос определенному участнику праймериз должны до 28 мая зарегистрироваться на специальном сайте и проголосовать. На сегодняшний день в качестве выборщиков зарегистрировались почти шесть миллионов человек. В 42 регионах 30 мая будет проведено очное голосование на избирательных участках.

Итоги голосования подведут 1 июня, а списки кандидатов партии утвердит съезд "Единой России", который запланирован на 19 июня.

Ранее стало известно, что сайт "Единой России" подвергся хакерской атаке. Нападение происходило с нескольких тысяч IP-адресов.