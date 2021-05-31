"Единая Россия" подвела итоги праймериз в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Московское городское региональное отделение (МГРО) "Единой России" подвело итоги предварительного голосования в столице.
Как рассказал экс-секретарь отделения партии Андрей Метельский, предварительное голосование вызвало большой интерес среди кандидатов. Желание поучаствовать изъявили 549 человек.
"В реальности заявок было гораздо больше – почти 600, так как часть кандидатов подавала несколько заявлений. Оргкомитет зарегистрировал 425 человек", – сообщил Метельский.
Он также отметил, что на состоявшемся заседании регионального организационного комитета были были подведены итоги предварительного голосования "Единой России". За кандидатов, выдвинутых по списку одномандатных округов с последующим выдвижением в Госдуму, свои голоса отдали свыше 473 тысяч избирателей.
"Явка составила больше 6%. Я считаю, что это достойное продолжение внутрипартийного голосования", – заявил Метельский.
Он уточнил, что в тройку лидеров голосования вошли Марьяна Лысенко, Петр Толстой и Владимир Ресин.
"Всех кандидатов, победивших на внутрипартийном голосовании, утвердит съезд партии, который пройдет 19 июня. Именно они будут представлять на сентябрьских выборах "Единую Россию", – объяснил Андрей Метельский.
Ранее сообщалось, что член высшего совета "Единой России" Петр Толстой был избран секретарем Московского городского регионального отделения партии. Политик набрал 183 голоса из 198 возможных.
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