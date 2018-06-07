На строительство онкоцентров в России выделят триллион рублей до 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На строительство и дооборудование онкологических центров в России до 2024 выделят триллион рублей. Об этом в ходе прямой линии сообщил Владимир Путин.



"Онкоцентры надо строить новые и дооборудовать то, что есть. Она будет стоить по предварительным подсчетам примерно до 2024 года один триллион рублей. Это как раз один триллион из тех дополнительных, о которых я говорил. Вот на что должны быть потрачены деньги из тех дополнительных восьми триллионов, которые мы должны получить в ходе работы в ближайшее время", – сказал президент России.

Смертность от рака снизилась в России в 2017 году, падение показателя зафиксировано впервые за три года. Всего за отчетный период заболевание унесло жизни 289 тысяч человек – на 3,5 процента меньше, чем в 2016-м. По данным Росстата, впервые за пять лет показатель смертности от новообразований опустился ниже 200 – 196,9 случая на 100 тысяч населения.

В Минздраве отмечают, что улучшение показателей произошло после развития онкологической службы. При этом по информации ведомства, число больных раком ежегодно растет. Данных по числу заболевших в 2017 году еще нет, в 2016-м показатель распространенности онкологии составил 2403 случая на 100 тысяч населения.