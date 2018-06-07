Россия движется в сторону устойчивой белой полосы развития – Путин

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Россия движется в сторону полосы устойчивого белого цвета, заявил во время прямой линии Владимир Путин. Глава государства отметил, что наблюдается устойчивый рост доходов граждан.

В ближайшей перспективе рост экономики обеспечен, добавил президент. По его словам, устойчиво растет промышленность, улучшаются и показатели в сельско-хозяйственном комплексе.

"Еще в прошлом году я отмечал, что экспорт в сельском хозяйстве превысил объемы оборонной промышленности, тогда он составлял 20 миллиардов рублей, в этом – 23 миллиарда", – заявил глава государства. Путин добавил, что планируется дальнейшее увеличение экспорта продукции сельского хозяйства.

Путин охарактеризовал тенденции развития России в 2018 году



Портал Москва 24 ведет текстовую онлайн-трансляцию прямой линии президента России.