Правила признания человека инвалидом упростят

Дмитрий Медведев сообщил о скором упрощении правил признания человека инвалидом. Об этом сообщает ТАСС.
"В ближайшее время выйдет документ: я подпишу постановление, которым изменяются правила признания человека инвалидом", – заявил Медведев на заседании правительства РФ.
Отмечается, что с новыми правилами многие процедуры по оформлению документов можно будет оформлять онлайн, что существенно облегчит жизнь инвалидам. Медведев уточнил, что это можно будет сделать через портал госуслуг.
Он также добавил, что данный вопрос обсуждался во время его встречи с представителями общественных организаций инвалидов.
"Мы сокращаем сроки и упрощаем процедуру освидетельствования. Ну и будем поэтапно переходить к электронному обмену документами, которые при этом оформляются", – отметил Медведев.
Ранее в Госдуму внесли проект федерального закона, предусматривающий ответственность за отказ обслуживать пенсионеров, инвалидов и несовершеннолетних.
За отказ в доступе к товарам, работам или услугам по причинам, обусловленным ограничением жизнедеятельности, состоянием здоровья, возрастом, хотят штрафовать на сумму от 15 до 100 тысяч рублей. Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства 21 марта.
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