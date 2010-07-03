Госдума предлагает штрафовать за отказ обслуживать инвалидов и пожилых граждан

В Госдуму внесли законопроект, устанавливающий административную ответственность за отказ обслуживать уязвимые категорий граждан: инвалидов, лиц пожилого возраста, несовершеннолетних. Он рассмотрен и одобрен на заседании правительства 21 марта. Документ опубликован на официальном сайте правительства страны.
Административный штраф составит 15–30 тысяч рублей для должностных лиц и 50–100 тысяч рублей для юридических лиц. Таким образом права социально уязвимых категорий потребителей хотят защитить. Ответственность предполагается за правонарушения, связанные с отказом потребителю в доступе к товарам, работам или услугам по причинам, обусловленным ограничением жизнедеятельности, состоянием здоровья, возрастом.
Уточняется, что эта категория россиян имеет особые потребности. Они имеют неравные возможности приобретения товаров, работ и услуг. Для них не всегда удобен стандартный способ получения информации о товаре или услуге. При этом продавцы товаров и исполнители работ, услуг зачастую игнорируют особенности таких людей.
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