Поклонская раскрыла компромат на коллег из Госдумы

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала о компромате, который собрала на коллег по нижней палате парламента. Она раскрыла подробности в своей новой автобиографической книге "Крымская весна: до и после. История из первых уст".

Поклонская отметила, что собрала компромат за время руководства думской комиссией по этике и контролю за доходами.

Так, один из депутатов предположительно был связан с жилищно-коммунальными организациями, которые завысили тарифы для населения на общую сумму 1,5 миллиарда рублей.

Кроме того, некоторые депутаты могли входить в органы управления юридических лиц, зарегистрированных в Финляндии и Франции.

Также Поклонская рассказала, что фирма матери одного из парламентариев получила более одного миллиарда. При этом компания работает в сфере, которую регулирует комитет, возглавляемый депутатом, уточняет РИА Новости.

