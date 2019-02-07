Ростуризм возглавила Зарина Догузова

Дмитрий Медведев 7 февраля назначил нового главу Ростуризма. Этот пост заняла Зарина Догузова, сообщает пресс-служба кабмина РФ.

В пресс-службе правительства страны уточнили, что соответствующее распоряжение уже подписано.

Зарина Догузова родом из Южной Осетии. В 2008 году окончила факультет международной журналистики МГИМО. В 2008–2012 годах работала в департаменте пресс-службы и информации кабмина. Последние семь лет трудилась в управлении президента России по общественным связям и коммуникациям.

Должность руководителя Ростуризма стала вакантной 5 февраля, когда премьер-министр освободил от занимаемого поста Олега Сафонова, руководившего ведомством с 2014 года.

С осени прошлого года Ростуризм перешел в ведение Минэкономразвития. Прежде федеральное агентство курировало Минкультуры.

Ранее СМИ назвали имена кандидатов на должность главы Ростуризма. Были упомянуты бывший директор МДЦ "Артек" Алексей Каспржак, замминистра культуры Подмосковья Надежда Жилкина и один из заместителей Олега Сафонова.