Медведев освободил от должности главу Ростуризма

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Дмитрий Медведев подписал распоряжение, освобождающее руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова от должности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина РФ.

Сафонов возглавлял Ростуризм с января 2015 года. До этого он несколько месяцев был временно исполняющим обязанности руководителя ведомства.

На прошедшей в понедельник встречи с вице-премьерами председатель российского правительства дал поручение подготовить предложения по кадровому усилению работы на направлении, которое прежде курировал Сафонов. Отныне функции Ростуризма будут переданы Минэкономразвития.

"Мы в этом контексте приняли решение о том, чтобы этими вопросами занималось в большей степени министерство экономического развития, поэтому сам орган по управлению был туда передан. Нужно повысить эффективность работы", – сказал премьер-министр РФ.

Медведев отметил важность развития туристической отрасли. По его словам, нужно правильно расставлять приоритеты и эффективно управлять деньгами.

В середине января Ростуризм раскритиковал идею о налоге на выезд из России. В ведомстве напомнили о неотъемлемом праве граждан свободно выбирать направления турпоездок, в том числе зарубежных, в соответствии со своими желаниями и возможностями.