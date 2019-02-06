Стали известны имена кандидатов на пост главы Ростуризма. На пост главы ведомства претендуют бывший директор МДЦ "Артек" Алексей Каспржак, замминистра культуры Московской области Надежда Жилкина и один из заместителей Олега Сафонова.
При этом, как сообщает газета "Известия", одним из самых главных претендентов на место главы Ростуризма называют губернатора Мурманской области Марину Ковтун.
Во вторник, 5 февраля, стало известно, что Дмитрий Медведев подписал распоряжение, освобождающее руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова от должности.
На прошедшей в понедельник встречи с вице-премьерами председатель российского правительства дал поручение подготовить предложения по кадровому усилению работы на направлении, которое прежде курировал Сафонов. Отныне функции Ростуризма будут переданы Минэкономразвития.
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