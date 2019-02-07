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15:47

Водителям дадут до 9 лет тюрьмы за бегство с места ДТП

власть общество

15:47

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Фото: Агентство "Москва"

Правительственные законопроекты об усилении наказания для скрывшихся с места ДТП водителей одобрены Госдумой в первом чтении. Речь идет об авариях с жертвами, передает РИА Новости.

Документы содержат поправки во вторую, четвертую и шестую части 264-й статьи УК. Сбежавших водителей предлагается сажать на срок от двух до семи лет, если в ДТП погиб человек. При наличии двух и более жертв – наказание составит от четырех до девяти лет с лишением права занимать определенные должности.

В случаях, когда жертв нет, но участники получили серьезные травмы, ответственность для покинувшего место аварии водителя будет такой же, как для пьяного, а именно до четырех лет тюрьмы.

По мнению авторов проектов, виновник обязан оставаться на месте ДТП. Это в интересах всех участников дорожного движения.

Ранее зампред думского комитета по контролю и регламенту Олег Нилов заявил, что водителей, которые сели за руль пьяными или после употребления наркотиков, а также скрылись с места аварии, стоит приравнять к убийцам. Парламентарий выразил уверенность в необходимости ужесточения наказания.

власть общество

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