Скрывшихся с места ДТП водителей хотят приравнять к убийцам

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Водителей, которые сели за руль пьяными или после употребления наркотиков, а также скрылись с места аварии, стоит приравнять к убийцам. В этом уверен зампред думского комитета по контролю и регламенту Олег Нилов, выступивший на круглом столе "Что ждет водителя за оставление места ДТП?", передает Агентство "Москва".

Парламентарий убежден, что наказание за данное преступление необходимо ужесточить. "Человек, который уходит, хочет скрыть следы и уйти от ответственности. Значит, ответственность к нему должна быть более жесткой", – заявил Нилов.

Он добавил, что во время первого чтения законопроекта планирует еще раз озвучить свое предложение, связанное с приравниванием преступлений, совершаемых пьяными водителями, к убийству. "Есть статья 105 УК РФ "Убийство", ну или умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Там совсем другие последствия", – заключил депутат.

Ранее стало известно, что в России могут ужесточить ответственность, если водитель скрылся с места аварии, где пострадали люди или был причинен тяжкий вред здоровью. За такое нарушение его будут наказывать так же, как если бы он находился в состоянии алкогольного опьянения – лишением свободы на срок до четырех лет.