Мишустин назвал развитие сверхзвуковых гражданских самолетов перспективным направлением

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Развитие сверхзвуковых и электрических гражданских самолетов, а также выпуск беспилотников являются перспективными направлениями, отметил председатель правительства России Михаил Мишустин в рамках проекта "Знание".

"Самые перспективные направления – развитие не только традиционной линейки, но и беспилотных систем, сверхзвуковых гражданских и электрических самолетов, а также конвертопланов. И лайнеров для местных воздушных линий, способных к вертикальному взлету и посадке", – приводит ТАСС его слова.

Премьер-министр пообещал, что кабмин продолжит заниматься стимулированием авиации в субъектах РФ, а также будет оптимизировать маршруты внутри страны.

Кроме того, глава правительства рассказал о планах выпустить широкий модельный ряд новых отечественных машин, которые заменят самолеты ушедших из России компаний.

Ранее Мишустин говорил, что России нужно снизить зависимость от импорта в авиационной промышленности и увеличить производство собственных самолетов.

Глава кабмина отметил, что авиапром является системообразующей отраслью промышленности РФ. Он также напомнил, что Владимир Путин поручил развивать отечественную авиацию, в том числе путем создания собственных самолетов. Это особенно важно в условиях санкций, подытожил премьер.



Около 42 млрд рублей направят на серийное производство самолета Ту-214 – Мишустин