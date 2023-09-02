Правительству РФ предложили отменить паритет в авиации для увеличения числа туристов

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Представители туристического бизнеса предложили российскому правительству ряд мер, которые должны увеличить число поездок иностранных граждан в РФ до 16 миллионов к 2030 году. Среди мер в том числе отказ от паритета в авиаотрасли и режим "открытого неба" для зарубежных авиакомпаний.

Как сообщает РБК со ссылкой на два источника, предлагаемые меры обсуждались в рамках стратегической сессии по туризму в правительстве 29 августа, которую проводил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В правила паритета входит то, что страны, являющиеся участниками авиационных конвенций, дают свое согласие на возобновление полетов и разрешают авиакомпаниям из-за рубежа перевозить пассажиров в третьи страны. В правила также включено снижение платы за использование российского воздушного пространства иностранными компаниями.

Представители турбизнеса, по словам источников, выступили с предложением упросить визовый режим и уменьшить тарифы на ее приобретение.

Источники добавили, что до конца текущего года российской стороне необходимо запустить карту туриста национальной платежной системы "Мир" и увеличить лимит ввоза иностранной валюты не подлежащей декларированию. Правительству РФ стоит начать развивать инфраструктуру точек приема иностранных платежных сервисов, среди которых Union Pay, WeChat и Alipay.

Все предложенные решения позволят к 2030 году увеличить количество турпоездок по стране как россиян, так и иностранцев, вдвое – до 140 миллионов в год. Количество иностранных путешественников повысится до 16 миллионов, отметили источники.

Согласно данным Федеральной службы безопасности, в период с января по июнь текущего года иностранцы совершили в Россию 187,8 тысячи поездок с туристическими целями.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) зафиксировала рост спроса на экскурсионные поездки в Европу осенью 10–15% в сравнении с показателями прошлого года. Чаще всего туристы из России бронируют поездки в Рим, Милан, Венецию, Париж, Барселону, Мадрид, Будапешт и в Вену.

Спрос на поездки в указанные страны в АТОР также объяснили условиями выдачи шенгенских виз. В странах первой тройки в 2022 и 2023 годах наблюдалось наибольшее количество одобрений.



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