Путин ответил на вопрос о своем выдвижении на президентских выборах

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о своем участии в выборах 2018 года.
"Это всегда для любого человека очень ответственное решение", – цитирует его слова на церемонии вручения премии "Доброволец России" "Газета.ру". Глава государства спросил добровольцев, поддержат ли они его выдвижение. Участники в зале дворца "МегаСпорт" ответили криками "Да", за что Путин поблагодарил их. В ближайшее время он пообещал решить вопрос с выборами, учитывая мнение добровольцев.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин в любой момент может объявить об участии в выборах, поэтому готовым нужно быть каждый день. Самому Пескову неизвестно, когда он собирается сообщить о своем решении. Большая пресс-конференция президента РФ пройдет 14 декабря.
Выборы назначены на 18 марта 2018 года. Известно, что премьер-министр Дмитрий Медведев пока не собирается выдвигать свою кандидатуру. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин также участвовать не планирует.
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