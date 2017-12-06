Путин ответил на вопрос о своем выдвижении на президентских выборах

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о своем участии в выборах 2018 года.

"Это всегда для любого человека очень ответственное решение", – цитирует его слова на церемонии вручения премии "Доброволец России" "Газета.ру". Глава государства спросил добровольцев, поддержат ли они его выдвижение. Участники в зале дворца "МегаСпорт" ответили криками "Да", за что Путин поблагодарил их. В ближайшее время он пообещал решить вопрос с выборами, учитывая мнение добровольцев.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин в любой момент может объявить об участии в выборах, поэтому готовым нужно быть каждый день. Самому Пескову неизвестно, когда он собирается сообщить о своем решении. Большая пресс-конференция президента РФ пройдет 14 декабря.

Выборы назначены на 18 марта 2018 года. Известно, что премьер-министр Дмитрий Медведев пока не собирается выдвигать свою кандидатуру. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин также участвовать не планирует.