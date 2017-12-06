Портал с 3D-визуализацией кварталов реновации планируют запустить в марте

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В марте следующего года в столице планируют запустить портал с 3D-визуализацией кварталов реновации для публичных слушаний, сообщает Агентство "Москва".
По словам управляющего ГБУ "Мосгоргеотрест" Александра Серова, люди смогут посмотреть, как это будет выглядеть, какая там логистическая информация, какие проекты.
Также он рассказал, что есть идея показывать поэтажные планы и отделку. Проект будет пополняться по мере прохождения публичных слушаний.
"По мере того, как будут прорабатываться кварталы, готовиться к общественным слушаниям, эта информация будет попадать туда. Границы будут отрисовываться, и люди смогут посмотреть", – подчеркнул Серов.
Столичные власти уже утвердили 210 площадок для реновации на три миллиона квадратных метров. Работа идет еще над 200 площадками с потенциалом около трех миллионов квадратных метров. Еще 26 площадок добавят в список на этой или следующей неделе.
15 домов для переселения по программе реновации столичного жилфонда могут ввести в эксплуатацию до конца 2017 года. Семь зданий находится в СВАО, три – в ЗАО и ЮЗАО, по одному – в САО и ЮВАО.
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