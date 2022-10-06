Песков оценил слова Маска о Восточной Украине

Фото: kremlin.ru

Высказывания основателя Tesla и SpaceX Илона Маска о том, что восточные регионы Украины с преимущественно русским населением предпочитают Россию, являются констатацией реальности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это констатация реальности, потому что это реальное положение дел. Потому что на востоке Украины всегда жило население, которое было русским населением. Люди, которые способны к констатации реальности, они к такому приходят... таких людей немало", – цитирует его "Газета.ру".

Ранее американский бизнесмен заявил, что восточные регионы Украины с преимущественно русским населением предпочитают Россию.

Он высказал свою точку зрения в Twitter в ответ на предложение сенатора Линдси Грэма лишить Tesla налоговых льгот и использовать средства для помощи Украине. Маск же отметил, что его компания в течение нескольких лет не пользовалась этими льготами.

Предприниматель также опубликовал карту результатов выборов на Украине в 2012 году. Согласно карте, на востоке Украины большинство проголосовало за "пророссийскую "Партию регионов".



Илон Маск заявил, что восток Украины предпочитает Россию

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