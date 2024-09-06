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06 сентября, 15:51

Политика

Песков не исключил, что в США исчезнет потребность использовать РФ

Фото: kremlin.ru

Москва не исключает, что США могут перестать использовать РФ и приносить двусторонние отношения в жертву. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он объяснил высказывания Владимира Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума в контексте выборов американского президента.

Тогда лидер РФ напомнил, что ранее фаворитом Москвы был действующий глава государства Джо Байден, однако он порекомендовал поддержать вице-президента Камалу Харрис. РФ последует совету Байдена, отметил с иронией Путин. При этом дела США не находятся в приоритете у президента, добавлял позднее Песков.

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