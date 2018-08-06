Почти 5 тысяч наблюдателей зарегистрировались для работы на выборах мэра столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Почти пять тысяч наблюдателей зарегистрировались для работы на выборах мэра столицы в Общественной палате Москвы, сообщил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников на своей официальной странице в Facebook.
Он отметил, что набор волонтеров завершился, добровольцы будут обеспечивать контроль голосования на трех тысячах 810 избирательных участках в столице и за ее пределами. "Всего с 30 июля по 6 августа зарегистрировались четыре тысячи 908 человек. Из них две тысячи 200 уже работали общественными наблюдателями на президентских выборах в марте и положительно себя зарекомендовали", – сообщил Шапошников.
По его словам, обучение наблюдателей начнется 15 августа в Московском парламентском центре. Его проведут эксперты движения в защиту прав избирателей "Голос" и Мосгоризбирком.
"Наша задача – провести максимально подробный инструктаж по работе общественных наблюдателей на избирательных участках, чтобы обеспечить тотальный контроль хода голосования на выборах мэра Москвы 9 сентября", – добавил парламентарий.
Для участия в гонке из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".
В 2018 году избирателей ждут несколько нововведений. Время работы участков продлили с 20:00 до 22:00. Помимо этого, Общественная палата Москвы сможет назначать наблюдателей в избирательные комиссии на территории Москвы. Кроме того, за городом появятся точки для голосования, которыми смогут воспользоваться москвичи, уехавшие на выходные на дачи.
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