Депутаты Госдумы внесли законопроект об увеличении рекламы на телевидении

Фото: ТАСС/фотослужба Госдумы РФ/Марат Абулхатин

Члены Госдумы от партии "Единая Россия" Антон Горелкин и Марина Мукабенова внесли законопроект об увеличении лимита рекламного времени на телевидении, передает Агентство "Москва".

Суть проекта в том, чтобы увеличить количество рекламы в различных передачах и ее продолжительность во время прерывания телепрограммы в течение часа. В настоящее время лимит составляет 15 процентов вещания.

Проект предлагает увеличить лимит до двадцати процентов. Таким образом, если передача длится 60 минут, то на рекламу будет выделено 12 минут.

Кроме того, суточный лимит продолжительности рекламы и прерывания телепрограмм рекламой составит 15 процентов времени вещания в течение дня. А это – 216 минут в сутки.

"С одной стороны, предложение позволит телевещателям наиболее эффективно распределить объем рекламного времени в течение суток. С другой стороны, суточный лимит не позволит увеличить суточный объем. Следовательно, рекламная нагрузка на телезрителей останется прежней", – пояснили депутаты.

Законопроект также предлагает запретить рекламировать в детских и образовательных передачах товары, которые не предназначены для детей.

Ранее в Госдуме предложили заменить слово "пиво" в СМИ, так как реклама напитка создает иллюзию о его пользе.