Депутаты Госдумы внесли законопроект об увеличении рекламы на телевидении

Фото: ТАСС/фотослужба Госдумы РФ/Марат Абулхатин
Члены Госдумы от партии "Единая Россия" Антон Горелкин и Марина Мукабенова внесли законопроект об увеличении лимита рекламного времени на телевидении, передает Агентство "Москва".
Суть проекта в том, чтобы увеличить количество рекламы в различных передачах и ее продолжительность во время прерывания телепрограммы в течение часа. В настоящее время лимит составляет 15 процентов вещания.
Проект предлагает увеличить лимит до двадцати процентов. Таким образом, если передача длится 60 минут, то на рекламу будет выделено 12 минут.
Кроме того, суточный лимит продолжительности рекламы и прерывания телепрограмм рекламой составит 15 процентов времени вещания в течение дня. А это – 216 минут в сутки.
"С одной стороны, предложение позволит телевещателям наиболее эффективно распределить объем рекламного времени в течение суток. С другой стороны, суточный лимит не позволит увеличить суточный объем. Следовательно, рекламная нагрузка на телезрителей останется прежней", – пояснили депутаты.
Законопроект также предлагает запретить рекламировать в детских и образовательных передачах товары, которые не предназначены для детей.
Ранее в Госдуме предложили заменить слово "пиво" в СМИ, так как реклама напитка создает иллюзию о его пользе.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: