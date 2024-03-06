РФ не признает ордера МУС в отношении командующих дальней авиации и флота – Песков

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Россия не признает никакие решения Международного уголовного суда (МУС), так как не является участником Римского статута. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не признаем это. Соответствующим образом относимся к таким решениям", – заявил он.

Так он прокомментировал решение МУС выдать ордер на арест командующего дальней авиации России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова. Суд уточнял, что оба представителя высшего командования Вооруженных сил России (ВС РФ) якобы несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности на Украине.

До этого, 17 марта 2023 года, МУС выдавал аналогичный ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Причиной тогда послужили подозрения в якобы незаконной депортации и перемещении детей с некоторых территорий Украины в Россию.



В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что решения МУС для России с юридической точки зрения ничтожны. Затем СК РФ возбудил уголовное дело в отношении прокурора суда и нескольких судей.

Затем МВД России объявило прокурора в розыск, а следователи из СК заочно предъявили ему и некоторым судьям обвинения по нескольким статьям УК РФ, включая статью за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений.

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