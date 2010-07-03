Главы управ и префекты округов встретятся с москвичами в марте

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Префекты административных округов и главы управ встретятся с жителями в марте. Встречи запланированы на конец месяца.

Мероприятия с главами управ 125 районов Москвы пройдут в 19:00 в среду, 20 марта. Ожидаются беседы об итогах организации зимнего отдыха и проведению работ по приведению в порядок районов весной.

Встречи префектов административных округов запланированы на 19:00 в среду, 27 марта. Будут обсуждаться перспективы развития районов.

С подробным графиком встреч можно ознакомиться на портале мэра и правительства Москвы. Встречи с жителями города проходят регулярно.